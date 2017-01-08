Десять человек сгорели заживо в ДТП в Марокко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В результате автомобильной аварии на юго-западе Марокко не менее десяти человек сгорели заживо, передает УНН со ссылкой Morocco World News.
Отмечается, что еще 22 человека пострадали, получив ожоги различной степени. ДТП произошло утром 7 января на трассе в автозаправки в 40 км от города Агадир.
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Автобус столкнулся с грузовиком, после чего машины загорелись. Тяжело пострадавшие в результате аварии были госпитализированы в Агадир.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия. По данным издания, ДТП произошло на участке трассы, где есть опасные повороты.