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Десять человек сгорели заживо в ДТП в Марокко

Десять человек сгорели заживо в ДТП в Марокко

Киев • УНН

 • 7844 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В результате автомобильной аварии на юго-западе Марокко не менее десяти человек сгорели заживо, передает УНН со ссылкой Morocco World News.

Отмечается, что еще 22 человека пострадали, получив ожоги различной степени. ДТП произошло утром 7 января на трассе в автозаправки в 40 км от города Агадир.

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Автобус столкнулся с грузовиком, после чего машины загорелись. Тяжело пострадавшие в результате аварии были госпитализированы в Агадир.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия. По данным издания, ДТП произошло на участке трассы, где есть опасные повороты.

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