Десятеро людей згоріли живцем у ДТП в Марокко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В результаті автомобільної аварії на південному заході Марокко не менше десяти людей згоріли живцем, передає УНН з посиланням Morocco World News.
Відзначається, що ще 22 людини постраждали, отримавши опіки різного ступеня. ДТП сталося вранці 7 січня на трасі у автозаправки в 40 км від міста Агадір.
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Автобус зіткнувся з вантажівкою, після чого машини загорілися. Важко постраждалі в результаті аварії були госпіталізовані в Агадіре.
Правоохоронні органи розслідують обставини події. За даними видання, ДТП сталося на ділянці траси, де є небезпечні повороти.