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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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8 марта, 10:25 • 116389 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Десять заброшенных шайб в матче УХЛ позволили "Кременчугу" возглавить чемпионат

Киев  •  УНН

 • 7654 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Матчем "Ледяные Волки" с "Кременчугом" в Киеве, подошел к завершению 13-й тур Украинской Хоккейной лиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.

Результат матча кременчужане решили еще на старте первого периода, забросив в ворота Никиты Глотова сразу 4 шайбы и получив более чем комфортное преимущество до самого конца встречи. Киевляне, в свою очередь, смогли ответить лишь точным броском Сергея Микульчика, который реализовал одну из немногочисленных атак "Волков".

Вторая и третья двадцатиминутки полностью повторили сценарий первой - кременчужане остро атаковали противника, заставляя команду Николая Сидорова только обороняться. Таким образом, за оставшиеся 40 минут встречи "Кременчуг" отправил в ворота киевлян еще 6 шайб, позволив ответить "Волкам" еще один раз - вторую шайбу киевского клуба забросил Игорь Боронило.

В этом поединке "горожане" полностью навязали свою игру противнику и по ходу встречи только наращивали свой прессинг.

Отметим, что в составе кременчугской команды хет-триком отметился форвард Даниил Фурса.

Разгромный счет 10:2, "Кременчуг" с 33 баллами закрепился на первой строчке в турнирной таблице, а киевляне с 7 набранными очками так и остаются на последнем месте.

Примечательно, что ранее "Днепр" в Харькове обыграл МХК "Динамо", а "Белый Барс" уступил действующему чемпиону Украины.

Напомним, одним матчем стартовал первый тур третьего чемпионата Украины по хоккею с шайбой среди женщин 2018-2019 годов.

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