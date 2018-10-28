Десять закинутих шайб в матчі УХЛ дозволили "Кременчуку" очолити чемпіонат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Матчем "Крижані Вовки" з "Кременчуком" у Києві, підбіг до завершення 13-й тур Української Хокейної ліги, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу турніру.
Результат матчу кременчужани вирішили ще на старті першого періоду, закинувши у ворота Микити Глотова відразу 4 шайби і отримавши більш ніж комфортну перевагу до самого кінця зустрічі. Кияни, в свою чергу, змогли відповісти лише точним кидком Сергія Мікульчика, який реалізував одну з нечисленних атак "Вовків".
Друга і третя двадцятихвилинки повністю повторили сценарій першої - кременчужани гостро атакували противника, змушуючи команду Миколи Сидорова тільки оборонятися. Таким чином за решту 40 хвилин зустрічі "Кременчук" відправив у ворота киян ще 6 шайб, дозволивши відповісти "Вовкам" ще один раз - другу шайбу київського клубу закинув Ігор Боронило.
У цьому поєдинку "городяни" повністю нав'язали свою гру противнику і по ходу зустрічі тільки нарощували свій пресинг.
Відзначимо, що в складі кременчуцької команди хет-триком відзначився форвард Данило Фурса.
Розгромний рахунок 10:2, "Кременчук" з 33 балами закріпився на першій сходинці в турнірній таблиці, а кияни з 7 набраними очками так і залишаються на останньому місці.
Примітно, що раніше "Дніпро" в Харкові обіграв МХК "Динамо", а "Білий Барс" поступився чинному чемпіону України.
Нагадаємо, одним матчем стартував перший тур третього чемпіонату України з хокею з шайбою серед жінок 2018-2019 років.