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Дестабилизация на рынке наличной валюты временная. Дело в логистике – НБУ

Дестабилизация на рынке наличной валюты временная. Дело в логистике – НБУ

Киев • УНН

 • 149605 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Дестабилизация на рынке наличной валюты носит временный характер, зависящий от логистических процессов. Об этом сообщил председатель Совета Национального Банка Украины Богдан Данилишин, передает УНН.

Цитата

«Определенная дестабилизация на рынке наличной валюты после ослабления официального курса валюты носит временный характер. Невозможность мгновенно подкрепить обменные кассы наличной валютой явилась одной из причин текущей ситуации. НБУ и банки принимают меры по приближению курса наличного рынка к новому официальному курсу. Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,5686 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, на международном рынке есть профицит валюты, позволяющий НБУ пополнять золотовалютный резерв», – сообщил Данилишин.

Поэтому, по его словам, вопрос приближения безналичного и наличного курса носит технический характер, который упирается в логистические процессы, связанные с ввозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков в Киеве и регионах.

Напомним

НБУ запретил обменникам размещать информацию о курсе валют на табло. 

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