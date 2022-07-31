Дестабилизация на рынке наличной валюты временная. Дело в логистике – НБУ

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«Определенная дестабилизация на рынке наличной валюты после ослабления официального курса валюты носит временный характер. Невозможность мгновенно подкрепить обменные кассы наличной валютой явилась одной из причин текущей ситуации. НБУ и банки принимают меры по приближению курса наличного рынка к новому официальному курсу. Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,5686 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, на международном рынке есть профицит валюты, позволяющий НБУ пополнять золотовалютный резерв», – сообщил Данилишин.

Поэтому, по его словам, вопрос приближения безналичного и наличного курса носит технический характер, который упирается в логистические процессы, связанные с ввозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков в Киеве и регионах.

Напомним

НБУ запретил обменникам размещать информацию о курсе валют на табло.