Дестабилизация на рынке наличной валюты временная. Дело в логистике – НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Дестабилизация на рынке наличной валюты носит временный характер, зависящий от логистических процессов. Об этом сообщил председатель Совета Национального Банка Украины Богдан Данилишин, передает УНН.
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«Определенная дестабилизация на рынке наличной валюты после ослабления официального курса валюты носит временный характер. Невозможность мгновенно подкрепить обменные кассы наличной валютой явилась одной из причин текущей ситуации. НБУ и банки принимают меры по приближению курса наличного рынка к новому официальному курсу. Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,5686 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, на международном рынке есть профицит валюты, позволяющий НБУ пополнять золотовалютный резерв», – сообщил Данилишин.
Поэтому, по его словам, вопрос приближения безналичного и наличного курса носит технический характер, который упирается в логистические процессы, связанные с ввозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков в Киеве и регионах.
Напомним
НБУ запретил обменникам размещать информацию о курсе валют на табло.