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Дестабілізація на ринку готівкової валюти тимчасова. Справа в логістиці – НБУ

Дестабілізація на ринку готівкової валюти тимчасова. Справа в логістиці – НБУ

Київ • УНН

 • 149607 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Дестабілізація на ринку готівкової валюти носить тимчасовий характер, який залежить від логістичних процесів. Про це повідомив голова Ради Національного Банку України Богдан Данилишин, передає УНН.

Цитата

«Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти після ослаблення офіційного курсу валюти носить тимчасовий характер. Неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин поточної ситуації. НБУ та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу. Перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжнародному ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати золотовалютний резерв», – повідомив Данилишин.

Тому, за його словами, питання наближення безготівкового і готівкового курсу носить технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов'язані з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків в Києві та в регіонах.

Нагадаємо

НБУ заборонив обмінникам розміщувати інформацію про курс валют на табло. 

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