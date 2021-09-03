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"Десна" арендовала у "Динамо" сына Хацкевича

"Десна" арендовала у "Динамо" сына Хацкевича

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Полузащитник молодежной команды "Динамо" Артем Хацкевич продолжит карьеру в черниговской "Десне", сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Что известно

Подробностей соглашения нет, но футболист уже внесен в заявку клуба.

Детали

Артем Хацкевич — воспитанник киевского “Динамо”, однако за первую команду столичного клуба он еще не играл. В составе киевского клуба полузащитник выступал за команды U-19 и U-21. Отцом Артема является Александр Хацкевич, который был наставником главной команды “Динамо” с 2017 по 2019 годы.

Дополнение

Команда Александра Рябоконя после 6-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ четвертое место, набрав 12 очков.

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