"Десна" орендувала у "Динамо" сина Хацкевича
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Півзахисник молодіжної команди "Динамо" Артем Хацкевич продовжить кар'єру у чернігівській "Десні", повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Що відомо
Подробиць угоди немає, але футболіст вже внесений до заявки клубу.
Деталі
Артем Хацкевич - вихованець київського "Динамо", однак за першу команду столичного клубу він ще не грав. У складі київського клубу півзахисник виступав за команди U-19 і U-21. Батьком Артема є Олександр Хацкевич, який був наставником головної команди "Динамо" з 2017 по 2019 роки.
Доповнення
Команда Олександра Рябоконя після 6-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку, набравши 12 очок.