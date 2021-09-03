"Десна" орендувала у "Динамо" сина Хацкевича

Що відомо

Подробиць угоди немає, але футболіст вже внесений до заявки клубу.

Деталі

Артем Хацкевич - вихованець київського "Динамо", однак за першу команду столичного клубу він ще не грав. У складі київського клубу півзахисник виступав за команди U-19 і U-21. Батьком Артема є Олександр Хацкевич, який був наставником головної команди "Динамо" з 2017 по 2019 роки.

Доповнення

Команда Олександра Рябоконя після 6-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку, набравши 12 очок.