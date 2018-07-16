Дешам назвал главный фактор победы на ЧМ-2018

“У меня очень молодая команда. 14 игроков открывали для себя чемпионат мира. Но качество было при них. Для меня огромный источник гордости за эту команду — это то, как они смогли добиться правильного настроения на такой турнир. Я всегда повторял: никогда не сдавайтесь, никогда ничего не отдавайте”, — начал наставник.

Также рулевой “трехцветных” считает, что его команда прошла турнир не без ошибок.

“Были недостатки, и сегодня мы не все делали правильно, но у нас был нужный настрой, который стал решающим фактором в этом турнире. В первом тайме финала у нас мало что получалось, но мы вели 2:1. Конечно, в таких случаях возникает вопрос: а Франция — красивый чемпион? Что же, мы чемпионы мира и будем на вершине мира следующие четыре года. Это то, что нужно помнить”, — добавил Дешам.

Как сообщалось ранее, звание лучшего футболиста турнира завоевал игрок Хорватии.