Дешам назвав головний фактор перемоги на ЧС-2018

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Наставник збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував друге завоювання “триколірними” чемпіонату світу з футболу. Про це інформує прес-служба змагань, передає УНН.

“У мене дуже молода команда. 14 гравців відкривали для себе чемпіонат світу. Але якість була при них. Для мене величезне джерело гордості за цю команду — це те, як вони змогли домогтися правильного настрою на такий турнір. Я завжди повторював: ніколи не здавайтеся, ніколи нічого не віддавайте”, — розпочав наставник.

Також рульовий “триколірних” вважає, що його команда пройшла турнір не без помилок.

“Були недоліки, і сьогодні ми не все робили правильно, але у нас був потрібний менталітет, який став вирішальним фактором на цьому турнірі. У першому таймі фіналу у нас мало що виходило, але ми вели 2:1. Звичайно, в таких випадках виникає питання: а Франція — красивий чемпіон? Що ж, ми чемпіони світу і будемо на вершині світу наступні чотири роки. Це те, що потрібно пам’ятати”, — додав Дешам.

Як повідомлялося раніше, звання кращого футболіста турніру виборов гравець Хорватії.

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