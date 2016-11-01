Госстатистики обнародовало почти вдвое меньшую статистику смертей от суррогатного алкоголя - эксперт

"На сегодняшний день количество умерших в результате употребления суррогатной водки значительно выше, чем об этом дают статистику государственные органы, а именно Госпродпотребслужба и МВД. По состоянию на 17 октября 2016 года, когда сообщалось о 58 смертях, умерли от отравления более 100 человек.

Причиной занижения статистики является тот факт, что умерло более десятка правоохранителей от употребления водки из метилового спирта. Конечно, они не покупали этот суррогат.

Производителей суррогата, которых уже задержали, в техническом спирте заинтересовала цена, которую предложили, а именно в 1,5 раза ниже обычного спирта.

Уже после первых похорон погибших отравились парами метила те, кто их хоронил. И именно поэтому сейчас всех погибших хоронят в полиэтилене, который нельзя открывать, иначе можно получить тяжелые отравления", - написал А.Дорошенко.

Кроме того, эксперт отметил, что самое страшное, что произвели более 300 тыс. бутылок суррогатной водки, которые уже гуляют по Украине, и их пытаются исключить из торговли.

"Поэтому сейчас перекрывают все возможные пути для реализации, закрывают или останавливают нелегальные производства спирта, проводят беседы и надзор за киосками и магазинами. 300 тыс. бутылок смертельной водки при условии, что каждую бутылку откроют двое, будет достаточно, чтобы умер каждый шестидесятый украинец", - добавил А.Дорошенко.

По его словам, сейчас теневой рынок крепкого алкоголя составляет 85%, и каждое поднятие акциза еще больше загоняет проблему в тупик. Приватизация "Укрспирта" может частично решить эту проблему, но первопричиной этих ужасов является низкий уровень жизни, при котором люди готовы рисковать жизнью, так как не в состоянии купить безопасную водку.

Напомним, по состоянию на 21 октября, по данным Госпотребслужбы, количество погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 66 человек.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не реагирует должным образом на массовые отравления алкоголем.

Так, в частности, он отмечает, что проверки стихийных и легальных точек продажи алкоголя начались лишь через несколько месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи отравлений.