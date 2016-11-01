Держстатистики оприлюднює майже удвічі меншу статистику смертей від сурогатного алкоголю - експерт

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 24195 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 49862 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 69303 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139501 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202471 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191509 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212001 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197044 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152498 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153360 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
752 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

У Німеччині трагічно загинув 18-річний український футболіст Олександр Шворак

2 квітня, 18:00 • 20014 перегляди

росіяни поширюють фейк про нібито вербування молодих людей до лав ЗСУ під час турніру з карате - ЦПД РНБО

2 квітня, 18:09 • 20377 перегляди

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

2 квітня, 18:15 • 21027 перегляди

Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти на матч відбору Євро-2025: всі деталі

2 квітня, 18:25 • 12390 перегляди

США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

2 квітня, 18:45 • 11396 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 481575 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317764 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379832 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491768 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735816 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124424 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184001 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126773 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161570 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184763 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Держстатистики оприлюднює майже удвічі меншу статистику смертей від сурогатного алкоголю - експерт

Держстатистики оприлюднює майже удвічі меншу статистику смертей від сурогатного алкоголю - експерт

Київ • УНН

 • 5916 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на 17 жовтня цього року державні органи повідомляли про 58 смертей від отруєння сурогатного алкоголю, але насправді від отруєння померло більше ста осіб, причиною заниження офіційної статистики є те, що серед померлих є й більше десяти правоохоронців. Про це на своїй сторінці Facebook написав директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

“На сьогодні кількість померлих внаслідок вживання сурогатної горілки значно вища, ніж про це дають статистику державні органи, а саме Держпродспоживслужба і МВС. Станом на 17 жовтня 2016 року, коли повідомлялось про 58 смертей, померло від отруєння більше 100 осіб.

Причиною заниження статистики є також те, що померло більше десятка правоохоронців від вживання горілки з метилового спирту. Звісно, що вони не купували цей сурогат.

Виробників сурогату, яких вже затримали, у технічному спирті зацікавила ціна, яку біло запропоновано, а саме у 1,5 рази нижчою за звичайний спирт.

Вже після перших похорон загиблих отруїлися парами метилу ті, хто їх хоронив. І саме тому, зараз усіх загиблих хоронять у поліетилені, який не можна відкривати, інакше можна також отримати важкі отруєння”, - написав О.Дорошенко.

Окрім того, експерт зазначив, що найстрашніше те, що було виготовлено більше 300 тисяч пляшок сурогатної горілки, які вже гуляють Україною, та їх намагаються вилучити з торгівлі.

“Тому зараз перекривають усі можливі шляхи до реалізації, закривають або зупиняють нелегальні виробництва спирту, проводять бесіди та нагляд за кіосками та магазинами. 300 тис. пляшок смертельної горілки за умови, що кожну пляшку відкриють двоє, буде достатньо, щоб помер кожний шістдесятий українець”, - додав О.Дорошенко.

За його словами, наразі тіньовий ринок кріпкого алкоголю становить 85%, і кожне підняття акцизу ще більше заганяє проблему у глухий кут. Приватизація “Укрспирту” може частково вирішити цю проблему, але першопричиною цих жахів є низький рівень життя, за якого люди готові ризикувати власним життям не в змозі купити безпечну горілку.

Нагадаємо, станом на 21 жовтня, за даними Держспоживлсужби, кількість загиблих від отруєння алкоголем в Україні зросла до 66 осіб.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба не реагує належним чином на масові отруєння алкоголем.

Так, зокрема, він наголошує на тому, що перевірки стихійних та легальних точок продажу алкоголю почалися лише за декілька місяців потому, як були зафіксовані перші випадки отруєнь.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,762.20
Золото
$3,168.92
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,830.30