Держстатистики оприлюднює майже удвічі меншу статистику смертей від сурогатного алкоголю - експерт

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на 17 жовтня цього року державні органи повідомляли про 58 смертей від отруєння сурогатного алкоголю, але насправді від отруєння померло більше ста осіб, причиною заниження офіційної статистики є те, що серед померлих є й більше десяти правоохоронців. Про це на своїй сторінці Facebook написав директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.