Держстатистики оприлюднює майже удвічі меншу статистику смертей від сурогатного алкоголю - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на 17 жовтня цього року державні органи повідомляли про 58 смертей від отруєння сурогатного алкоголю, але насправді від отруєння померло більше ста осіб, причиною заниження офіційної статистики є те, що серед померлих є й більше десяти правоохоронців. Про це на своїй сторінці Facebook написав директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
“На сьогодні кількість померлих внаслідок вживання сурогатної горілки значно вища, ніж про це дають статистику державні органи, а саме Держпродспоживслужба і МВС. Станом на 17 жовтня 2016 року, коли повідомлялось про 58 смертей, померло від отруєння більше 100 осіб.
Причиною заниження статистики є також те, що померло більше десятка правоохоронців від вживання горілки з метилового спирту. Звісно, що вони не купували цей сурогат.
Виробників сурогату, яких вже затримали, у технічному спирті зацікавила ціна, яку біло запропоновано, а саме у 1,5 рази нижчою за звичайний спирт.
Вже після перших похорон загиблих отруїлися парами метилу ті, хто їх хоронив. І саме тому, зараз усіх загиблих хоронять у поліетилені, який не можна відкривати, інакше можна також отримати важкі отруєння”, - написав О.Дорошенко.
Окрім того, експерт зазначив, що найстрашніше те, що було виготовлено більше 300 тисяч пляшок сурогатної горілки, які вже гуляють Україною, та їх намагаються вилучити з торгівлі.
“Тому зараз перекривають усі можливі шляхи до реалізації, закривають або зупиняють нелегальні виробництва спирту, проводять бесіди та нагляд за кіосками та магазинами. 300 тис. пляшок смертельної горілки за умови, що кожну пляшку відкриють двоє, буде достатньо, щоб помер кожний шістдесятий українець”, - додав О.Дорошенко.
За його словами, наразі тіньовий ринок кріпкого алкоголю становить 85%, і кожне підняття акцизу ще більше заганяє проблему у глухий кут. Приватизація “Укрспирту” може частково вирішити цю проблему, але першопричиною цих жахів є низький рівень життя, за якого люди готові ризикувати власним життям не в змозі купити безпечну горілку.
Нагадаємо, станом на 21 жовтня, за даними Держспоживлсужби, кількість загиблих від отруєння алкоголем в Україні зросла до 66 осіб.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба не реагує належним чином на масові отруєння алкоголем.
Так, зокрема, він наголошує на тому, що перевірки стихійних та легальних точок продажу алкоголю почалися лише за декілька місяців потому, як були зафіксовані перші випадки отруєнь.