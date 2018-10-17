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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 52251 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114708 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122716 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162129 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150769 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139513 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129909 просмотра

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Госстат: в Украине стало меньше безработных

Госстат: в Украине стало меньше безработных

Киев  •  УНН

 • 10598 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Украине по состоянию на конец сентября 2018 года было зарегистрировано 287,1 тыс. безработных, а по состоянию на конец августа 292,8 тыс. безработных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата.

Средний уровень пособия по безработице в сентябре составил 2510 гривен, а на одну вакансию претендовали три человека.

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Кроме того, по данным Государственной службы статистики количество безработных на конец января 2018 года составляло 378,9 тыс. человек.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня 80% безработных имеют высшее образование.

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