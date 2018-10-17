Госстат: в Украине стало меньше безработных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Украине по состоянию на конец сентября 2018 года было зарегистрировано 287,1 тыс. безработных, а по состоянию на конец августа 292,8 тыс. безработных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата.
Средний уровень пособия по безработице в сентябре составил 2510 гривен, а на одну вакансию претендовали три человека.
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Кроме того, по данным Государственной службы статистики количество безработных на конец января 2018 года составляло 378,9 тыс. человек.
Как сообщал УНН, в Украине сегодня 80% безработных имеют высшее образование.
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