Держстат: в Україні поменшало безробітних

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В Україні станом на кінець вересня 2018 року було зареєстровано 287,1 тис. безробітних, а станом на кінець серпня 292,8 тис. безробітних. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Держстату.