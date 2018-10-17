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Держстат: в Україні поменшало безробітних

Держстат: в Україні поменшало безробітних

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В Україні станом на кінець вересня 2018 року було зареєстровано 287,1 тис. безробітних, а станом на кінець серпня 292,8 тис. безробітних. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Держстату.

Середній рівень допомоги по безробіттю у вересні склав 2510 гривень, а на одну вакансію претендували три людини.

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Крім того за даними Державної служби статистики кількість безробітних на кінець січня 2018 року становила 378,9 тис. осіб.

Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні 80% безробітних осіб мають вищу освіту.

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