Госслужащего Секретариата Кабинета Министров Украины военная прокуратура разоблачила на взятке

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины в ходе проведения неотложных розыскных (следственных) действий при получении неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США разоблачен очередного взяточника-госслужащего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

“Госслужащий Р. был переведен на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Украины. В этот же день он был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, при получении неправомерной выгоды”, — указано в сообщении.

Задержание проводилось в рамках досудебного расследования военной прокуратурой совместно со следователями следственного отдела Дарницкого Управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Также в военной прокуратуре добавили: “Установлено, что с целью собственного обогащения задержанный получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США за влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО”.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и наложение ареста на его имущество.

“Отметим, что любые незаконные проявления в отношении имущества государственных предприятий Министерства обороны Украины находятся под постоянным вниманием военных прокуроров. Справка: ч. 2 ст. 369-2 УК Украины — “Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды — наказываются штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет”, — добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН, за убийство товарища по службе военного приговорили к 11 годам тюрьмы.

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