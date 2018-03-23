Держслужбовця Секретаріату Кабінету Міністрів України військова прокуратура викрила на хабарі

“Держслужбовця Р. було переведено на посаду головного спеціаліста з питань технічного регулювання, промисловості, оборонно-промислового комплексу та експортного контролю Управління з питань технічного регулювання та промисловості Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів України. У цей же день його було затримано за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, під час отримання неправомірної вигоди”, — вказано у повідомленні.

Затримання проводилось в рамках досудового розслідування військовою прокуратурою спільно зі слідчими слідчого відділу Дарницького Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві та співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Також у військовій прокуратурі додали: “Установлено, що з метою власного збагачення затриманий одержав неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США за вплив на керівництво Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, щоб останнє не створювало перешкод у діяльності Комісії з питань ліквідації та реорганізації державних підприємств МО”.

На даний час затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на його майно.

“Зазначимо, що будь-які незаконні прояви щодо майна державних підприємств Міністерства оборони України перебувають під постійною увагою військових прокурорів. Довідково: ч. 2 ст. 369-2 КК України — “Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди — караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років”, — додали у відомстві.

Як повідомляв УНН, за вбивство товарища по службі військового засуджено до 11 років тюрми.