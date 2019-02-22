Госревизор ГФС сбывал сильнодействующие препараты - прокуратура

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Правоохранители задержали главного государственного ревизора-инспектора отдела качества аудита управления аудита ГУ ДФС во Львовской области, который занимался сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры столицы.

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно со следователями Подольского УП ГУНП в г. Киеве под оперативным сопровождением ГУ БКОП СБ Украины 21.02.2019 в рабочем кабинете в порядке ст.208 УПК Украины задержан главный государственный ревизор-инспектор отдела качества аудита управления аудита ГУ ГФС в Львовской области, который занимался сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах. в ходе следствия также установлен факт контрабандного перемещения должностным сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Республику Польша", - сообщили правоохранители.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.321 (незаконное приобретение, перевозка и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины. Решается вопрос об избрании последнем меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, в Украине разоблачили коррупционную схему приобретения медстредств.

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