В Україні викрили корупційну схему придбання лікзасобів

"Співробітники Управлінням захисту економіки в Харківській області та прокуратури Харківської області викрили корупційну схему визначення переможців під час проведення публічних закупівель лікарських засобів та медичних препаратів для закладів охорони здоров’я різних областей України", - йдеться в повідомленні.

Так, у ході моніторингу публічних закупівель правоохоронці виявили, що за результатам проведення тендерів на закупівлю медтоварів переможцями завжди стають одній ті ж самі суб’єкти господарювання. А також вартість, яку вони пропонують, значно вища від пропозицій інших учасників та від загальних цін на ринку у даній сфері. За зібраними матеріалами слідчі прокуратури відкрили кримінальне провадження.

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"У подальшому під час слідства було встановлено, що група компаній, в яку входять декілька пов’язаних між собою підприємств, що займаються оптовою торгівлею лікарськими товарами, стають переможцями публічних закупівель не тільки на території Харківської області, але і в інших регіонах країни. Для одержання перемог на конкурсних торгах із закупівлі для медичних закладів лікарських засобів та препаратів, представники аптек звернулися із пропозицією до посадових осіб комунальних та державних закладів охорони здоров’я. У разі саме їх перемоги у тендерах, останні отримають від 5 до 25% "відкату" від загальної суми договору", - повідомили в поліції.

Крім того, було задокументовано спосіб передачі "відкатів".

"Свою частину посадовці медичних закладів щомісяця отримували одразу після перерахування на рахунки групи компаній бюджетних коштів за поставлені лікарські засоби. Останні отримували "винагороду" на власні карткові рахунки або безпосередньо "в руки". Щомісяця лікарі одержували понад чотири мільйонів гривень неправомірної вигоди", - сказано в повідомленні.

Також, за даними поліції, підприємствами групи компаній на всій території України реалізують бюджетним установам лікарські засоби та інші медпрепарати за завищеними цінами більш ніж на 40%.

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Крім того, на підставі ухвали суду правоохоронці провели низку обшуків за місцем мешкання фігурантів, в офісах комерційних структур та лікарнях.

"У ході обшуків було вилучено понад 2,8 мільйони гривень та 30 тисяч доларів США, у тому числі підписані конверти з коштами, які призначалися для передачі у якості "відкатів" посадовцям медзакладів. Також було виявлено підтверджуючі документи про перерахування неправомірної вигоди за попередні перемоги у тендерах, "чорнові" записи та інші документи та речі, що мають значення для встановлення усіх обставин вчинення злочину", - прокоментували в поліції.

Двом особам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

"А саме директору підприємства групи компаній та менеджеру, що надавали службовим особам закладів охорони здоров’я неправомірну вигоду", - уточнили у відомстві.

Оперативники та слідчі продовжують заходи зі встановлення кола осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а також перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення інших фактів протиправної діяльності.

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Нагадаємо, було викрито схему розкрадання коштів "Укрзалізниці" на проекті "Шовковий шлях".