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В Украине разоблачили коррупционную схему приобретения лекарств

В Украине разоблачили коррупционную схему приобретения лекарств

Киев  •  УНН

 • 10101 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили коррупционную схему приобретения лекарственных средств и медпрепаратов для учреждений здравоохранения в разных областях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Сотрудники Управлением защиты экономики в Харьковской области и прокуратуры Харьковской области разоблачили коррупционную схему определения победителей при проведении публичных закупок лекарственных средств и медицинских препаратов для учреждений здравоохранения разных областей Украины", - говорится в сообщении.

Так, в ходе мониторинга публичных закупок правоохранители обнаружили, что за результатам проведения тендеров на закупку медтоваров победителями всегда становятся одной те же субъекты хозяйствования. А также стоимость, которую они предлагают, значительно выше предложений других участников и от общих цен на рынке в данной сфере. По собранным материалам следователи прокуратуры открыли уголовное производство.

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"В дальнейшем в ходе следствия было установлено, что группа компаний, в которую входят несколько связанных между собой предприятий, занимающихся оптовой торговлей лекарственными продуктами, становятся победителями публичных закупок не только на территории Харьковской области, но и в других регионах страны. Для получения побед на конкурсных торгах по закупке для медицинских учреждений лекарственных средств и препаратов, представители аптек обратились с предложением к должностным лицам коммунальных и государственных учреждений здравоохранения. В случае же их победы в тендерах, последние получат от 5 до 25% "отката" от общей суммы договора", - сообщили в полиции.

Кроме того, был задокументирован способ передачи "откатов".

"Свою часть должностные лица медицинских учреждений ежемесячно получали сразу после перечисления на счета группы компаний бюджетных средств за поставленные лекарственные средства. Последние получали "вознаграждение" на собственные карточные счета или непосредственно "в руки". Ежемесячно врачи получали более четырех миллионов гривен неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Также, по данным полиции, предприятиями группы компаний на всей территории Украины реализуют бюджетным учреждениям лекарственные средства и другие медпрепараты по завышенным ценам более чем на 40%.

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Кроме того, на основании постановления суда правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигурантов, в офисах коммерческих структур и больницах.

"В ходе обысков было изъято более 2,8 миллиона гривен и 30 тысяч долларов США, в том числе подписанные конверты с деньгами, которые предназначались для передачи в качестве "откатов" чиновникам медучреждений. Также были обнаружены подтверждающие документы о перечислении неправомерной выгоды за предыдущие победы в тендерах, "черновые" записи и другие документы и вещи, имеющие значение для установления всех обстоятельств совершения преступления", - прокомментировали в полиции.

Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

"А именно директору предприятия группы компаний и менеджеру, которые предоставляли должностным лицам учреждений здравоохранения неправомерную выгоду", - уточнили в ведомстве.

Оперативники и следователи продолжают мероприятия по установлению круга лиц, причастных к совершению данного преступления, а также проверяют подозреваемых на причастность к совершению других фактов противоправной деятельности.

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Напомним, разоблачили схему хищения средств "Укрзализныци" на проекте "Шелковый путь".

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