Держревізор ДФС збував сильнодіючі препарати - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Правоохоронці затримали головного державного ревізора-інспектора відділу якості аудиту управління аудиту ГУ ДФС у Львівській області, який займався збутом сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.
"Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативним супроводженням ГУ БКОЗ СБ України 21.02.2019 у робочому кабінеті в порядку ст.208 КПК України затримано головного державного ревізора-інспектора відділу якості аудиту управління аудиту ГУ ДФС у Львівській області, який займався збутом сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах. У ході слідства також встановлено факт контрабандного переміщення посадовцем сильнодіючих речовин через митний кордон України до Республіки Польща", - повідомили правоохоронці.
На даний час затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 (незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів) КК України. Вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, в Україні викрили корупційну схему придбання лікзасобів.