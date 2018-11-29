Госпредприятие потратит 1,3 млн грн на аптечки и бинты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В 2019 году государственное предприятие "Украэрорух" потратит 1,3 млн грн на закупку медицинских аптечек. Об этом свидетельствуют данные финансового плана ведомства на 2019 год, передает УНН.
Также за эти деньги предприятие планирует проводить медосмотры сотрудников и купить медицинское обеспечение - вату, марлю, бинты.
Еще 600 тыс. грн "Украэрорух" потратит на покупку мыла и моющих средств.
Напомним, аудит Счетной палаты выявил нецелевое использование 800 млн грн бюджетных средств в ГП “Украэрорух”, отвечающего за безопасность полетов в воздушном пространстве Украины.
В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставку которого требует коллектив уже год, считает, что он эффективный управленец и поэтому поднял себе зарплату на следующий год в три раза, о чем свидетельствуют данные финплана ГП “Украэрорух” на 2019 год.