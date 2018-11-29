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Держпідприємство витратить 1,3 млн грн на аптечки і бинти

Держпідприємство витратить 1,3 млн грн на аптечки і бинти

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У 2019 році державне підприємство "Украерорух" витратить 1,3 млн грн на закупівлю медичних аптечок. Про це свідчать дані фінансового плану відомства на 2019 рік, передає УНН.

Також за ці гроші підприємство планує проводити медогляди співробітників і купити медичне забезпечення - вату, марлю, бинти.

Ще 600 тис. грн "Украерорух" витратить на купівлю мила і миючих засобів.

Нагадаємо, аудит Рахункової палати виявив нецільове використання 800 млн грн бюджетних коштів у ДП "Украерорух", що відповідає за безпеку польотів у повітряному просторі України.

У той же час директор держпідприємства Дмитро Бабейчук, відставку якого вимагає колектив уже рік, вважає, що він ефективний управлінець і тому підняв собі зарплату на наступний рік утричі, про що свідчать дані фінплану ДП "Украерорух" на 2019 рік.

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