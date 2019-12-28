Госкино выделит более 2 млн грн на фильм о катастрофе самолета рейса МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Госагентство Украины по вопросам кино предоставит более 2 млн гривен государственной поддержки на производство фильма “Железные бабочки” режиссера Романа Любого, что расскажет о событиях авиакатастрофы малазийского рейса МН17. Об этом сообщает пресс-центр ведомства, передает УНН.
“Начинается производство документального фильма “Железные бабочки”. 26 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ОО “Творческое объединение „Вавилон 13“ договор о предоставлении государственной поддержки на производство (создание) фильма „Железные бабочки“ размером 2 млн 305 тыс. 846,96 грн. (54% общей стоимости производства фильма)”, — говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что это будет документальный фильм, а режиссером выступит Роман Любый.
“Кинопроект документального фильма „Железные бабочки“ стал одним из победителей Двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Роман Любый, продюсеры — Владимир Тихий, Андрей Котляр”, — добавляется в сообщении.
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“Железные бабочки — шрапнель ракеты БУК, которой россияне летом 2014 года убили 298 пассажиров малазийского рейса МН17, сбив самолет в небе над Донбассом. Мы думали — это конец войны. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо того, чтобы распутать его, фильм безэмоционально исследует этот процесс”, — рассказали в пресс-центре.
Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.
Отметим, что дебютной лентой режиссера Романа Любого был фильм “Свиньи” (2016). Тогда производство картины осуществила компания “Директория кино” при поддержке Госкино.