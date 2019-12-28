Держкіно надасть понад 2 млн грн на фільм про катастрофу літака рейсу МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Держагентство України з питань кіно надасть понад 2 млн гривень державної підтримки на виробництво фільму “Залізні метелики” режисера Романа Любого, що розповість про події авіакатастрофи малазійського рейсу МН17. Про це повідомляє пресцентр відомства, інформує УНН.
“Розпочинається виробництво документальної стрічки “Залізні метелики”. 26 грудня Державне агентство України з питань кіно уклало з ГО “Творче об’єднання „Вавилон 13“ договір про надання державної підтримки на виробництво (створення) фільму „Залізні метелики“ розміром 2 млн 305 тис. 846,96 грн. (54 % загальної вартості виробництва фільму)”, — йдеться у повідомленні.
У пресцентрі зазначили, що це буде документальний фільм, а режисером виступить Роман Любий.
“Кінопроєкт документального фільму „Залізні метелики“ став одним із переможців Дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисером та автором сценарію фільму є Роман Любий, продюсери — Володимир Тихий, Андрій Котляр”, — додається у повідомленні.
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“Залізні метелики — шрапнель ракети БУК, якою росіяни влітку 2014 року вбили 298 пасажирів малазійського рейсу МН17, збивши літак у небі над Донбасом. Ми думали — це кінець війни. Усі побачили, що російсько-український конфлікт стосується всього світу. Однак інформаційна війна заплутує цей випадок. Замість розплутати його, фільм беземоційно досліджує процес”, — розповіли у пресцентрі.
Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.
Зазначимо, що дебютною стрічкою режисера Романа Любого був фільм “Свині” (2016). Тоді виробництво тієї картини здійснила компанія “Директорія кіно” за підтримки Держкіно.