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Держкіно надасть майже 50 млн грн на фільм "Бабин Яр"

Держкіно надасть майже 50 млн грн на фільм "Бабин Яр"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Держагентство України з питань кіно надасть 49,3 мільйона гривень державної підтримки на виробництво фільму "Бабин Яр" режисера Сергія Лозниці. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує УНН.

"23 грудня Державне агентство України з питань кіно уклало з ТОВ "Солар Медіа Інтертейнмент" договір про надання державної підтримки на виробництво (створення) фільму "Бабин Яр" розміром 49 млн 343 тис. 271,31 грн. (32 % загальної вартості виробництва фільму)", - йдеться у повідомленні.

Кінопроект історичної драми Сергія Лозниці "Бабин Яр" спільного українсько-німецького виробництва став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисером та автором сценарію фільму є Сергій Лозниця, продюсер стрічки – Сергій Лавренюк.

"Бабин Яр" сценариста та режисера Сергія Лозниці – це радикальний акт трансформації мови кіно. Для того, щоб відтворити на екрані гуманітарну трагедію, яка стала одним із символів ХХ століття, режисер Сергій Лозниця пориває із традиційним наративом і відмовляється від концепції "головного героя", - повідомили у Держкіно.

Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.

Як повідомлялося раніше в УНН, український фільм отримав "гран-прі" європейського кінофестивалю. 

Українські Національні Новини

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