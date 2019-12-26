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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 30942 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118830 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124599 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122850 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 144799 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110601 просмотра

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5 марта, 08:58 • 111190 просмотра

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5 марта, 08:02 • 109754 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132170 просмотра

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Госкино выделит почти 50 млн грн на фильм "Бабий Яр"

Госкино выделит почти 50 млн грн на фильм "Бабий Яр"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Госагентство Украины по вопросам кино предоставит 49,3 миллиона гривен государственной поддержки на производство фильма "Бабий Яр" режиссера Сергея Лозницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

"23 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО "Солар Медиа Интертейнмент" договор о предоставлении государственной поддержки на производство (создание) фильма "Бабий Яр" размером 49 млн 343 тыс. 271,31 грн. (32% общей стоимости производства фильма)", - говорится в сообщении.

Кинопроект исторической драмы Сергея Лозницы "Бабий Яр" совместного украинского-германского производства стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Сергей Лозница, продюсер ленты - Сергей Лавренюк.

"Бабий Яр" сценариста и режиссера Сергея Лозницы - это радикальный акт трансформации языка кино. Для того, чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер Сергей Лозница порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции "главного героя", - сообщили в Госкино.

Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.

Как сообщалось ранее в УНН, украинский фильм получил "Гран-при" европейского кинофестиваля.

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