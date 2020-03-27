Госгеокадастр открыл доступ к цифровой карте 1:100 000

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57833 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67172 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80879 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79464 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102455 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84238 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102437 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105780 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130860 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130297 просмотра

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Госгеокадастр открыл доступ к цифровой карте 1:100 000

Госгеокадастр открыл доступ к цифровой карте 1:100 000

Киев  •  УНН

 • 27413 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Держгеокадастр предоставляет свободный доступ к цифровой карте 1:100 000 с отображением реестра географических названий, сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

ГП "Научно-исследовательский институт геодезии и картографии" создал цифровую топографическую карту масштаба 1:100 000, которая охватывает всю Украину.

Ссылка на карту: http://gki.com.ua/access_map_100k

Как сообщили в пресс-службе, карта содержит информацию об административно-территориальном устройстве всех уровней:
• уровень 1 - Автономная Республика Крым, области, города со специальным статусом (Киев и Севастополь)
• уровень 2 - районы и города областного значения, районы в городах со специальным статусом;
• уровень 3 - границы объединенных территориальных общин;
• уровень 4 - границы городских, поселковых и сельских советов;
• уровень 5 - границы населенных пунктов.

"Картой могут пользоваться все желающие: начиная от рядовых граждан и заканчивая органами государственной власти/ экономики/образования. Она понадобится при решении вопросов планирования и использования природных ресурсов, экономического освоения территории, проектирования крупных промышленных комплексов, навигации и т.д.", - говорится в сообщении.

В Госгеокадастре отметили, что "это основа для создания геоинформационных систем, специальных, тематических и других карт и планов, развития Национальной инфраструктуры геопространственных данных общегосударственного уровня".

Напомним, Госгеокадастр завершил инвентаризацию государственных сельскохозяйственных земель.

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