Госгеокадастр открыл доступ к цифровой карте 1:100 000
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Держгеокадастр предоставляет свободный доступ к цифровой карте 1:100 000 с отображением реестра географических названий, сообщили УНН в пресс-службе ведомства.
ГП "Научно-исследовательский институт геодезии и картографии" создал цифровую топографическую карту масштаба 1:100 000, которая охватывает всю Украину.
Ссылка на карту: http://gki.com.ua/access_map_100k
Как сообщили в пресс-службе, карта содержит информацию об административно-территориальном устройстве всех уровней:
• уровень 1 - Автономная Республика Крым, области, города со специальным статусом (Киев и Севастополь)
• уровень 2 - районы и города областного значения, районы в городах со специальным статусом;
• уровень 3 - границы объединенных территориальных общин;
• уровень 4 - границы городских, поселковых и сельских советов;
• уровень 5 - границы населенных пунктов.
"Картой могут пользоваться все желающие: начиная от рядовых граждан и заканчивая органами государственной власти/ экономики/образования. Она понадобится при решении вопросов планирования и использования природных ресурсов, экономического освоения территории, проектирования крупных промышленных комплексов, навигации и т.д.", - говорится в сообщении.
В Госгеокадастре отметили, что "это основа для создания геоинформационных систем, специальных, тематических и других карт и планов, развития Национальной инфраструктуры геопространственных данных общегосударственного уровня".
Напомним, Госгеокадастр завершил инвентаризацию государственных сельскохозяйственных земель.