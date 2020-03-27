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Держгеокадастр відкрив доступ до цифрової карти 1:100 000

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Держгеокадастр надає вільний доступ до цифрової карти 1:100 000 з відображенням реєстру географічних назв, повідомили УНН у пресслужбі відомства.

ДП “Науково-дослідний інститут геодезії і картографії” створило цифрову топографічну карту масштабу 1:100 000, що охоплює всю Україну.

Посилання на карту: http://gki.com.ua/access_map_100k

Як повідомили у пресслужбі, карта містить інформацію про адміністративно-територіальний устрій всіх рівнів:
• рівень 1 — Автономна Республіка Крим, області, міста зі спеціальним статусом (Київ і Севастополь);
• рівень 2 — райони та міста обласного значення, райони у містах зі спеціальним статусом;
• рівень 3 — межі об’єднаних територіальних громад;
• рівень 4 — межі міських, селищних та сільських рад;
• рівень 5 — межі населених пунктів.

“Картою можуть користуватися усі охочі: починаючи від пересічних громадян та закінчуючи органами державної влади/економіки/освіти. Вона знадобиться під час вирішення питань щодо планування та використання природних ресурсів, економічного освоєння території, проєктування великих промислових комплексів, навігації тощо”, — йдеться у повідомленні.

У Держгеокадастрі наголосили, що “це основа для створення геоінформаційних систем, спеціальних, тематичних та інших карт і планів, розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних загальнодержавного рівня”.

Нагадаємо, Держгеокадастр завершив інвентаризацію державних сільськогосподарських земель.

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