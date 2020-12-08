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Госэкоинспекция проверяет более 60 "лицензированных" предприятий по утилизации медотходов

Госэкоинспекция проверяет более 60 "лицензированных" предприятий по утилизации медотходов

Киев  •  УНН

 • 11040 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Государственная экологическая инспекция проводит проверку 61 субъекта, имеющих лицензии на утилизацию медицинских отходов. Сейчас уже зафиксированы нарушения по некоторым из них. Об этом сказал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.

"Большое количество медицинских отходов мы находим на свалках, в лесополосах, на полях - это прямо запрещено законом. Медицинские отходы являются опасными отходами, они должны безопасно утилизироваться. То есть, в большинстве случаев. Это сжигание специальными установками, печами с фильтроочистительным оборудованием. Сейчас по поручению премьер-министра Украины мы проводим проверку по 61-му субъекту, который имеет соответствующие лицензии на утилизацию, исключительно или в том числе на утилизацию медицинских отходов. К сожалению, уже есть отдельные случаи некачественного оборудования или по работе по утилизации медицинских отходов", - сообщил Малеваный.

По его словам, дальнейшей задачей ГЭИ является установление "цепи" - куда именно отходы транспортируются из медицинских учреждений, есть ли договоры в медицинских учреждениях на утилизацию и тому подобное.

"То есть устанавливать вообще весь процесс возможного незаконного захоронения в земле, подавать предложения министерству на отмену лицензий тех субъектов, которые этим занимаются. К сожалению, уже есть отдельные случаи нами зафиксированы недобропорядочные утилизаторы", - сказал он.

Глава экоинспекции отметил также, что сегодня ГЭИ делает большой акцент именно на медицинских отходах.

"На сегодняшний день почти вдвое объем генерируемых медицинских отходов увеличился. Но, по нашим данным, экоинспекции, министерства защиты окружающей среды, меньше половины идет на безопасную утилизацию. Наша задача - установить, куда идут все остальные медицинские отходы, которые могут быть не только экологически опасными, но могут нанести вред для здоровья", - добавил он.

Напомним, ранее правительство поручило ГЭИ проверить субъекты хозяйствования, осуществляющие транспортировку и утилизацию медицинских отходов в Украине.

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