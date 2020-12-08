Держекоінспекція перевіряє понад 60 "ліцензованих" підприємств по утилізації медвідходів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Державна екологічна інспекція проводить перевірку 61 суб'єкта, що мають ліцензії на утилізацію медичних відходів. Наразі вже зафіксовані порушення щодо деяких з них. Про це сказав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований журналістам у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Велику кількість медичних відходів ми знаходимо на сміттєзвалищах, у лісосмугах, у полях - це є прямо заборонено законом. Медичні відходи є небезпечними відходами, вони мають безпечно утилізуватись. Тобто, у більшості випадків. Це спалювання спеціальними установками, пічками з фільтроочисним обладнанням. Наразі, за дорученням прем'єр-міністра України ми проводимо перевірку по 61-му суб'єкту, який має відповідні ліцензії на утилізацію, виключно або у тому числі на утилізацію медичних відходів. На жаль, вже є непоодинокі випадки неякісного обладнання чи по роботі з утилізації медичних відходів", - повідомив Мальований.
З його слів, подальшим завданням ДЕІ є встановлення "ланцюга" - куди саме відходи транспортуються з медичних закладів, чи є договори у медичних закладів на утилізацію тощо.
"Тобто встановлювати взагалі весь процес можливого незаконного захоронення у землі чи подавати пропозиції міністерству на скасування ліцензій тих суб'єктів, які цим займаються. На жаль, уже є непоодинокі випадки нами зафіксовані недобропорядних утилізаторів", - сказав він.
Голова екоінспекції зазначив також, що на сьогодні ДЕІ робить великий акцент саме на медичних відходах.
"На сьогоднішній день майже вдвічі обсяг генерованих медичних відходів збільшився. Але, за нашими даними, екоінспекції, міністерства захисту довкілля, менше половини йде на безпечну утилізацію. Наше завдання – встановити, куди йде решта медичних відходів, які можуть бути не лише екологічно небезпечними, але можуть нанести шкоду для здоров'я", - додав він.
Нагадаємо, раніше уряд доручив ДЕІ перевірити суб’єкти господарювання, які здійснюють транспортування та утилізацію медичних відходів в Україні.