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Держекоінспекція проведе перевірку утилізації медвідходів підприємствами

Держекоінспекція проведе перевірку утилізації медвідходів підприємствами

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Державна екологічна інспекція перевірить суб’єкти господарювання, які здійснюють транспортування та утилізацію медичних відходів в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням пресслужбу уряду.

"Держекоінспекція проведе позапланову перевірку суб’єктів господарювання у сфері поводження з медичними відходами за дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Будемо контролювати відповідність реальної діяльності підприємств виданим дозвільним документам", - заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Зазначається, що час перевірки підприємств, діяльність яких пов’язана з управлінням медвідходами, може виявитись, що перевізники взагалі не займаються їх утилізацією. Повідомляється, що протягом минулого року в Україні утворилось приблизно 100 тисяч тонн медвідходів, однак лише 50 тисяч забрали перевізники, а про кількість утилізованих відходів взагалі не відомо.

"Протягом минулого року в Україні було утворено близько 100 тисяч тонн медичних відходів і лише половина від цієї кількості передана перевізникам для подальшої утилізації. Скільки з них утилізується належним чином, докорінно невідомо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині СБУ викрила порушення екологічних норм під час утилізації промислових відходів.

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