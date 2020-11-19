Держекоінспекція проведе перевірку утилізації медвідходів підприємствами

"Держекоінспекція проведе позапланову перевірку суб’єктів господарювання у сфері поводження з медичними відходами за дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Будемо контролювати відповідність реальної діяльності підприємств виданим дозвільним документам", - заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Зазначається, що час перевірки підприємств, діяльність яких пов’язана з управлінням медвідходами, може виявитись, що перевізники взагалі не займаються їх утилізацією. Повідомляється, що протягом минулого року в Україні утворилось приблизно 100 тисяч тонн медвідходів, однак лише 50 тисяч забрали перевізники, а про кількість утилізованих відходів взагалі не відомо.

"Протягом минулого року в Україні було утворено близько 100 тисяч тонн медичних відходів і лише половина від цієї кількості передана перевізникам для подальшої утилізації. Скільки з них утилізується належним чином, докорінно невідомо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині СБУ викрила порушення екологічних норм під час утилізації промислових відходів.