Госдепартамент США одобрил ракетное Соглашение для Саудовской Аравии на сумму 650 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу 280 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C в рамках сделки на сумму в 650 миллионов долларов, сообщил Пентагон в четверг, передает УНН.
Детали
Эта продажа является первой крупной иностранной военной продажей Саудовской Аравии администрацией Байдена с момента вступления в должность и принятия политики продажи оружия только союзникам из Персидского залива.
Госдепартамент одобрил предложенную продажу 26 октября, сообщил представитель Госдепартамента, добавив, что продажа ракет класса "воздух-воздух" произошла после "увеличения трансграничных атак на Саудовскую Аравию за последний год".
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