Госдепартамент США одобрил ракетное Соглашение для Саудовской Аравии на сумму 650 млн долларов

Детали

Эта продажа является первой крупной иностранной военной продажей Саудовской Аравии администрацией Байдена с момента вступления в должность и принятия политики продажи оружия только союзникам из Персидского залива.

Госдепартамент одобрил предложенную продажу 26 октября, сообщил представитель Госдепартамента, добавив, что продажа ракет класса "воздух-воздух" произошла после "увеличения трансграничных атак на Саудовскую Аравию за последний год".

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