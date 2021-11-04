Держдепартамент США схвалив ракетну угоду для Саудівської Аравії на суму 650 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Держдепартамент США схвалив потенційний продаж 280 ракет класу "повітря-повітря" AIM-120C у рамках угоди на суму до 650 мільйонів доларів, повідомив Пентагон у четвер, передає УНН.
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Цей продаж є першим великим іноземним військовим продажем Саудівській Аравії адміністрацією Байдена з моменту вступу на посаду та прийняття політики продажу зброї тільки союзникам з Перської затоки.
Держдепартамент схвалив запропонований продаж 26 жовтня, повідомив представник Держдепартаменту, додавши, що продаж ракет класу "повітря-повітря" стався після "збільшення транскордонних атак на Саудівську Аравію за останній рік".
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