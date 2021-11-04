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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39472 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Держдепартамент США схвалив ракетну угоду для Саудівської Аравії на суму 650 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Держдепартамент США схвалив потенційний продаж 280 ракет класу "повітря-повітря" AIM-120C у рамках угоди на суму до 650 мільйонів доларів, повідомив Пентагон у четвер, передає УНН.

Держдепартамент США схвалив ракетну угоду для Саудівської Аравії на суму 650 млн доларів

Деталі

Цей продаж є першим великим іноземним військовим продажем Саудівській Аравії адміністрацією Байдена з моменту вступу на посаду та прийняття політики продажу зброї тільки союзникам з Перської затоки.

Держдепартамент схвалив запропонований продаж 26 жовтня, повідомив представник Держдепартаменту, додавши, що продаж ракет класу "повітря-повітря" стався після "збільшення транскордонних атак на Саудівську Аравію за останній рік".

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