Держдепартамент США схвалив ракетну угоду для Саудівської Аравії на суму 650 млн доларів

Деталі

Цей продаж є першим великим іноземним військовим продажем Саудівській Аравії адміністрацією Байдена з моменту вступу на посаду та прийняття політики продажу зброї тільки союзникам з Перської затоки.

Держдепартамент схвалив запропонований продаж 26 жовтня, повідомив представник Держдепартаменту, додавши, що продаж ракет класу "повітря-повітря" стався після "збільшення транскордонних атак на Саудівську Аравію за останній рік".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США відзвітували про успішне випробування гіперзвукової зброї