Госдепартамент США пересмотрит выделение Палестине больше 200 млн долл.

КИЕВ. 25 января. УНН. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки пересмотрит решение бывшего президента Барака Обамы отправить 221 миллионов долларов Палестине, которое было принято за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Independent.