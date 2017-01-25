Госдепартамент США пересмотрит выделение Палестине больше 200 млн долл.

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Киев • УНН

 • 6499 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки пересмотрит решение бывшего президента Барака Обамы отправить 221 миллионов долларов Палестине, которое было принято за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Independent.

"В департаменте сообщили, что рассмотрят выплату и возможно внесут коррективы, чтобы согласовать ее с приоритетами администрации Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Напомним, администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы перевела Палестинской автономии 221 млн долларов.

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