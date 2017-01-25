Держдепартамент США перегляне виділення Палестині більше 200 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Державний департамент Сполучених Штатів Америки перегляне рішення колишнього президента Барака Обами відправити 221 мільйонів доларів Палестині, яке було прийнято за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Independent.
“У департаменті повідомили, що розглянуть виплату і можливо внесуть корективи, щоб узгодити її з пріоритетами адміністрації Дональда Трампа”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, адміністрація президента США Барака Обами в останні години своєї роботи перевела Палестинській автономії 221 млн доларів.