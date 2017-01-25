Держдепартамент США перегляне виділення Палестині більше 200 млн дол.

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Державний департамент Сполучених Штатів Америки перегляне рішення колишнього президента Барака Обами відправити 221 мільйонів доларів Палестині, яке було прийнято за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Independent.

“У департаменті повідомили, що розглянуть виплату і можливо внесуть корективи, щоб узгодити її з пріоритетами адміністрації Дональда Трампа”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, адміністрація президента США Барака Обами в останні години своєї роботи перевела Палестинській автономії 221 млн доларів.

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