Госдеп призвал Россию наказать виновных в смерти Магнитского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Госдепартамент США в четверг выступил с призывом к российским властям наказать виновных в смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Соответствующее заявление, опубликованное на сайте Госдепа, сделала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Морган Ортегус, передает УНН.
"Мы повторяем наш призыв к Российской Федерации привлечь к ответственности ответственных за задержание ... и смерть информатора Сергея Магнитского, российского юриста, который умер в московской тюрьме 16 ноября 2009 года через год после досудебного задержания, последовавшего за его разоблачением больших схем налогового мошенничества со стороны российских чиновников", - говорится в публикации.
Как заявила Ортегус, "российская власть не смогла привлечь виновных к ответственности", несмотря на "убедительные доказательства" того, что к смерти Магнитского привела "преступная деятельность".
Как сообщал УНН, Минфин США в четверг расширило санкции против РФ на основании акта Магнитского. К санкционного списка попали чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов. Кроме Висмурадова под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Косов, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.
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