Госдеп призвал Россию наказать виновных в смерти Магнитского

"Мы повторяем наш призыв к Российской Федерации привлечь к ответственности ответственных за задержание ... и смерть информатора Сергея Магнитского, российского юриста, который умер в московской тюрьме 16 ноября 2009 года через год после досудебного задержания, последовавшего за его разоблачением больших схем налогового мошенничества со стороны российских чиновников", - говорится в публикации.

Как заявила Ортегус, "российская власть не смогла привлечь виновных к ответственности", несмотря на "убедительные доказательства" того, что к смерти Магнитского привела "преступная деятельность".

Как сообщал УНН, Минфин США в четверг расширило санкции против РФ на основании акта Магнитского. К санкционного списка попали чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов. Кроме Висмурадова под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Косов, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

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