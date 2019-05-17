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Держдеп закликав Росію покарати винних у смерті Магнітського

Держдеп закликав Росію покарати винних у смерті Магнітського

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Держдепартамент США у четвер виступив із закликом до російської влади покарати винних у смерті аудитора фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Відповідну заяву, опубліковану на сайті Держдепу, зробила керівник прес-служби зовнішньополітичного відомства Морган Ортегус, передає УНН.

“Ми повторюємо наш заклик до Російської Федерації притягнути до відповідальності відповідальних за затримання... і смерть інформатора Сергія Магнітського, російського юриста, який помер в московській в’язниці 16 листопада 2009 років через рік після досудового затримання, що послідував за його викриттям великі схеми податкового шахрайства з боку російських чиновників”, — зазначено в публікації.

Як заявила Ортегус, “російська влада не змогла притягнути винних до відповідальності”, незважаючи на “переконливі докази” того, що до смерті Магнітського призвела “злочинна діяльність”.

Як повідомляв УНН, Мінфін США в четвер розширило санкції проти РФ на підставі акту Магнітського. До санкційного списку потрапили чеченський спеціальний загін швидкого реагування “Терек” і п’ять росіян, в тому числі командир загону Абузайд Вісмурадов. Крім Вісмурадова під санкції підпали Геннадій Карлов, Сергій Косов, Руслан Геремеев і Олена Трікуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія прийме у відповідь заходи на санкції США по акту Магнітського

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