Росія прийме у відповідь заходи на санкції США по акту Магнітського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Росія прийме у відповідь заходи у зв'язку з новими санкціями США, введеними на підставі акту Магнітського. Про це йдеться в поширеній в четвер заяві посольства Росії в США, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Нові антиросійські кроки Вашингтона пов'язані з так званим актом Магнітського", - заявили дипломати. "Вони представляють собою спробу нав'язати односторонні заходи примусу, які йдуть врозріз з міжнародним правом і не можуть розглядатися як цивілізований спосіб спілкування країн між собою", - наголошується в документі. "За цими кроками підуть відповідні заходи", - підкреслило посольство.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США, в рамках "закона Магнітського", розширило санкційний список проти ще п'ятьох росіян та спеціального загону швидкого реагування "Терек".