Россия примет ответные меры на санкции США по акту Магнитского

"Новые антироссийские шаги Вашингтона связаны с так называемым актом Магнитского", - заявили дипломаты. "Они представляют собой попытку навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения стран между собой", - отмечается в документе. "За этими шагами последуют ответные меры", - подчеркивает посольство.

Напомним, Министерство финансов США, в рамках "закона Магнитского", расширило санкционный список против еще пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования "Терек".