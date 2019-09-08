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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83183 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106105 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112773 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Госдеп США призвал Россию выполнить все пункты Минских договоренностей

Госдеп США призвал Россию выполнить все пункты Минских договоренностей

Киев  •  УНН

 • 11330 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Госдеп США рад известию об обмене заключенными между Украиной и Россией, который произошел вчера, однако призывает Россию отпустить и других пленных, в том числе крымских татар, и соблюдать Минские договоренности. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, распространенном в воскресенье, передает УНН.

"США приветствуют известие об увольнении 35 украинцев, заключенных Россией в обмен на 35 заключенных, которых удерживала Украина. Мы систематически призвали освободить 24 членов украинского экипажа, задержанных Россией после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных. Мы рады сообщению о том, что они вернулись домой", - говорится в заявлении.

В Госдепе также призывают Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, которые остаются несправедливо заключенными. Также в ведомстве заявили, что США надеются увидеть признаки более плодотворного диалога между Россией и Украиной.

"Президент Зеленский (Президент Украины Владимир Зеленский - ред.) четко заявил о своей приверженности к достижению дипломатического урегулирования инициированного Россией конфликта на Востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все взятые на себя обязательства, взятые в рамках Минских соглашений", - заявили в Госдепе США.

Напомним, в Турции поприветствовали обмен пленными между Украиной и РФ.

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