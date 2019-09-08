Госдеп США призвал Россию выполнить все пункты Минских договоренностей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Госдеп США рад известию об обмене заключенными между Украиной и Россией, который произошел вчера, однако призывает Россию отпустить и других пленных, в том числе крымских татар, и соблюдать Минские договоренности. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, распространенном в воскресенье, передает УНН.
"США приветствуют известие об увольнении 35 украинцев, заключенных Россией в обмен на 35 заключенных, которых удерживала Украина. Мы систематически призвали освободить 24 членов украинского экипажа, задержанных Россией после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных. Мы рады сообщению о том, что они вернулись домой", - говорится в заявлении.
В Госдепе также призывают Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, которые остаются несправедливо заключенными. Также в ведомстве заявили, что США надеются увидеть признаки более плодотворного диалога между Россией и Украиной.
"Президент Зеленский (Президент Украины Владимир Зеленский - ред.) четко заявил о своей приверженности к достижению дипломатического урегулирования инициированного Россией конфликта на Востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все взятые на себя обязательства, взятые в рамках Минских соглашений", - заявили в Госдепе США.
Напомним, в Турции поприветствовали обмен пленными между Украиной и РФ.