Держдеп США закликав Росію виконати всі пункти Мінських домовленостей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Держдеп Сполучених Штатів Америки радий звістці про обмін ув'язненими між Україною та Росією, який стався вчора, проте закликає Росію відпустити й інших полонених, зокрема кримських татар, та дотримуватися Мінських домовленостей. Про це йдеться у заяві Держдепу США, розповсюдженому у неділю, передає УНН.
"США вітають звістку про звільнення 35 українців, ув’язнених Росією, в обмін на 35 ув'язнених, яких утримувала Україна. Ми систематично закликали звільнити 24 членів українського екіпажу, затриманих Росією після нападу в листопаді 2018 року на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки, а також Олега Сенцова та інших політичних в'язнів. Ми раді повідомленню про те, що вони повернулися додому", - йдеться у заяві.
У Держдепі також закликають Росію негайно звільнити всіх інших українців, у тому числі членів кримськотатарської громади, які залишаються несправедливо ув'язненими. Також у відомстві заявили, що США сподіваються побачити ознаки більш плідного діалогу між Росією та Україною.
"Президент Зеленський (Президент України Володимир Зеленський - ред.) чітко заявив про свою прихильність досягненню дипломатичного врегулювання ініційованого Росією конфлікту на Сході України. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського і закликаємо Росію виконати всі взяті на себе зобов'язання, взяті в рамках Мінських угод", - заявили у Держдепі США.
Нагадаємо, у Туреччині привітали обмін полоненими між Україною та РФ.