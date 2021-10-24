Госдеп США отнес желающих получить визу россиян и еще 9 гражданств к "бездомным национальностям"

Детали

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдепа, к такой категории относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, или политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы.

В перечне, кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Напомним

В середине октября в Госдепе призвали Россию обеспечить энергобезопасность Европы.