Госдеп США отнес желающих получить визу россиян и еще 9 гражданств к "бездомным национальностям"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Государственный департамент внес граждан России и еще ряда стран, желающих получить американскую визу, к категории Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности", передает УНН со ссылкой на сайт Госдепа.
Детали
Согласно документу, опубликованному на сайте Госдепа, к такой категории относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, или политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы.
В перечне, кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.
Напомним
В середине октября в Госдепе призвали Россию обеспечить энергобезопасность Европы.