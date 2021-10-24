Держдеп США відніс бажаючих отримати візу росіян та ще 9 громадянств до "бездомних національностей"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Державний департамент вніс громадян Росії та ще низки країн, що мають бажання отримати американську візу, до категорії Homeless Nationalities, що дослівно перекладається як “бездомні національності”, передає УНН із посиланням на сайт Держдепу.
Деталі
Згідно з документом, опублікованим на сайті Держдепу, до такої категорії належать громадяни тих країн, в яких у США немає консульського представництва, або політична ситуація настільки нестабільна, що не дозволяє американським дипломатам розглядати заявки на отримання візи.
У переліку, крім Росії, знаходяться Куба, Ерітрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен.
Нагадаємо
В середині жовтня у Держдепі закликали Росію забезпечити енергобезпеку Європи.