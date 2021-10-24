Держдеп США відніс бажаючих отримати візу росіян та ще 9 громадянств до "бездомних національностей"

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Згідно з документом, опублікованим на сайті Держдепу, до такої категорії належать громадяни тих країн, в яких у США немає консульського представництва, або політична ситуація настільки нестабільна, що не дозволяє американським дипломатам розглядати заявки на отримання візи.

У переліку, крім Росії, знаходяться Куба, Ерітрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен.

Нагадаємо

В середині жовтня у Держдепі закликали Росію забезпечити енергобезпеку Європи.