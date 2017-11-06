Госбюджета "под елкой" не будет - Луценко

По ее словам, много поправок поступили в Госбюджет общим объемом на 10,5 млрд грн.

"Но депутаты не предложили источников покрытия. Поэтому бюджетный комитет обратился в Кабинет Министров рассмотреть все поправки и желание депутатов об увеличении расходной части", - сказала И.Луценко.

Также, по словам И.Луценко, много законопроектов, связанных с госбюджетом, с изменениями в Бюджетный кодекс и в целом "бюджетной работы много". Несмотря на это представитель президента в ВР прогнозирует, что "под елку ночевать не будем", и проект Госбюджета на 2018 год будет принят вовремя.

Как сообщал УНН, Верховная Рада на текущей пленарной неделе, с 7 по 10 ноября, сосредоточится на вопросах избирательного законодательства, Госбюджета, аграрного блока и приватизации.