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Держбюджету "під ялинкою" не буде - Луценко

Держбюджету "під ялинкою" не буде - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко спрогнозувала ухвалення проекту Держбюджету на 2018 рік вчасно. Про це вона заявила під час спілкування з журналістами за підсумками Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

За її словами, багато поправок надійшли до Держбюджету загальним обсягом на 10,5 млрд грн.

"Але депутати не запропонували джерел покриття. Відтак бюджетний комітет звернувся до Кабінету Міністрів розглянути всі поправки і бажання депутатів щодо збільшення видаткової частини", - сказала І.Луценко.

Також, за словами І.Луценко, багато законопроектів, пов’язаних із Держбюджетом, зі змінами до Бюджетного кодексу і загалом "бюджетної роботи багато". Попри це представник президента у ВР прогнозує, що "під ялинкою не ночуватимемо", і проект Держбюджету на 2018 рік буде прийнято вчасно.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада поточного пленарного тижня, з 7 по 10 листопада, зосередиться на питаннях виборчого законодавства, Держбюджету, аграрного блоку і приватизації.

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