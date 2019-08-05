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Госбюджет в январе-июле сведен с дефицитом в 1,1 млрд грн - Минфин

Госбюджет в январе-июле сведен с дефицитом в 1,1 млрд грн - Минфин

Киев  •  УНН

 • 7848 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Общий фонд Государственного бюджета в январе-июле 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 1,1 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина со ссылкой на оперативные данные Госказначейства, передает УНН.

Как отмечается в сообщении, в первые семь месяцев 2019 года специальный фонд сведен с профицитом в 8,7 млрд грн прежде всего благодаря сверхплановым поступлениям от льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

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"Дефицит общего фонда Государственного бюджета было профинансировано за счет заимствований, тогда как поступления от приватизации составили всего 0,4 млрд грн (что составляет 2,1% от годового плана). В рамках управления ликвидностью было принято решение о замещении поступлений от приватизации внутренними заимствованиями в первой половине года. В то же время для финансирования бюджета крайне важно обеспечить начало большой приватизации уже в этом году", - говорится в сообщении.

Государственные заимствования по общему фонду государственного бюджета в январе-июле этого года составили около 311,5 млрд грн. При этом, платежи по погашению государственного долга в этот период составляли 248,9 млрд гривен, добавили в Минфине.

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