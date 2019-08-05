Держбюджет у січні-липні зведено з дефіцитом в 1,1 млрд грн - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Загальний фонд Державного бюджету у січні-липні 2019 року було виконано із дефіцитом у сумі 1,1 млрд грн. Про це повідомили у прес-службі Мінфіну із посиланням на оперативні дані Держказначейства, передає УНН.
Як зазначено у повідомленні, у перші сім місяців 2019 року спеціальний фонд зведено з профіцитом у 8,7 млрд грн передусім завдяки понадплановим надходженням від пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.
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"Дефіцит загального фонду Державного бюджету було профінансовано за рахунок запозичень, тоді як надходження від приватизації становили лише 0,4 млрд грн (що становить 2,1% від річного плану). В рамках управління ліквідністю було ухвалено рішення про заміщення надходжень від приватизації внутрішніми запозиченнями в першій половині року. Водночас для фінансування бюджету вкрай важливо забезпечити початок великої приватизації вже цього року", - йдеться у повідомленні.
Державні запозичення за загальним фондом державного бюджету у січні-липні цього року склали близько 311,5 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного боргу в цей період становили 248,9 млрд гривень, додали у Мінфіні.