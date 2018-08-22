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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Государственная лотерея "Лото-Забава" подарила игрокам почти 1,5 млн грн на отпуск

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. В воскресенье 19 августа определился финальный победитель летней акции "Твой идеальный отпуск" от "Лото-Забава", сообщает УНН со ссылкой на сайт оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Государственная лотерея "Лото-Забава" подарила игрокам почти 1,5 млн грн на отпуск

Выигрышный билет с числовой комбинацией 95476772 был приобретен в городе Кропивницком на фирменном островке “М.С.Л.”, который расположен по адресу: ул.Ю.Коваленко, 2-А.

Победителя приглашают в студию “Лото-Забава” для торжественного вручения призового сертификата в прямом эфире.

Летняя акция “Твой идеальный отпуск” стартовала в середине июня 2018 года.

“В течение девяти недель в дополнительных акционных розыгрышах игроками было выиграно призов на 1 млн 350 тыс. грн”, — рассказали в “М.С.Л.”

Победителем 8 тиража акции стал игрок из города Северодонецк по имени Сергей. Он играет в “Лото-Забава” с 2001 года, а счастливый билет приобрел через Интернет на официальном сайте “М.С.Л.”. 19 августа он посетил студию “Лото-Забава”, где рассказал о своих планах на денежный приз. Речь идет о семейном отдыхе — поездке в Беловежскую пущу зимой, отметил победитель.

Украинские Национальные Новости

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