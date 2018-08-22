Державна лотерея “Лото-Забава” подарувала гравцям майже 1,5 млн грн на відпустку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У неділю 19 серпня визначився фінальний переможець літньої акції “Твоя ідеальна відпустка” від “Лото-Забава”, повідомляє УНН з посиланням на сайт оператора державних лотерей “М.С.Л.”.
Виграшний білет із числовою комбінацією 95476772 було придбано у місті Кропивницькому на фірмовому острівку “М.С.Л.”, що розташований за адресою: вул. Ю.Коваленка, 2-А.
Переможця запрошують до студії “Лото-Забава” для урочистого вручення призового сертифікату у прямому ефірі.
Літня акція “Твоя ідеальна відпустка” стартувала в середині червня 2018 року.
“Протягом дев‘яти тижнів у додаткових акційних розіграшах гравцями було виграно призів на 1 млн 350 тис. грн”, — розповіли в “М.С.Л.”
Переможцем 8 тиражу акції став гравець із міста Сєвєродонецьк на ім’я Сергій. Він грає у “Лото-Забава” з 2001 року, а щасливий білет придбав через Інтернет на офіційному сайті “М.С.Л.”. 19 серпня він завітав до студії “Лото-Забава”, де розповів про свої плани на грошовий приз. Йдеться про сімейний відпочинок — поїздка до Біловезької пущі взимку, зазначив переможець.