Государственная архитектурно-строительная инспекция признана лидером по борьбе с коррупцией - опрос

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины признана лидером по борьбе с коррупцией среди всех государственных органов исполнительной власти, - таковы предварительные результаты опроса журналистов и лидеров общественного мнения. Эту информацию распространил блоггер Вадим Винниченко на своей странице в Facebook, обнародовав предварительные результаты опроса, передает УНН.

“За последние два месяца нами проведена большая работа. С помощью анкет мы опросили более 50 журналистов и топ-50 лидеров общественного мнения из списка топ-100 самых популярных блоггеров украинского фейсбука.

Полный релиз выйдет на следующей неделе, но уже сегодня я могу для затравки назвать победителя. Это государственное ведомство, к которому у журналистов и общественных активистов меньше претензий и нареканий по коррупции. По итогам опроса выиграла ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины)”, — отметил эксперт.

Напомним, что с июня 2015 года Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины возглавляет Алексей Кудрявцев.

По информации из открытых источников, нынешний руководитель за последние два года провел ряд важных реформ внутри ведомства. В частности, проведена децентрализация, введен принцип электронного декларирования начала строительства.

Как заявил в одном из своих последних интервью Председатель ГАСИ Алексей Кудрявцев, он лично следит за тем, чтобы ни один застройщик в стране не получал отказ в регистрации трижды подряд.

“В каждый такой случай я вмешиваюсь и беру под личный контроль”, — сообщил Алексей Кудрявцев.

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